Від "зелених чоловічків" до "зелених чудиків". Рада не змогла позбавити Геращенко права брати участь у п'яти засіданнях парламенту
Верховна Рада України не підтримала відсторонення співголови фракції "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко від участі у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання у 2019 році про "зелених чоловічків"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 5 листопада, Верховна Рада розглянула питання про позбавлення Ірини Геращенко від участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту. Рішення про відсторонення не підтримали. За проголосували 190 нардепів.
"Дякую всім фракціям. Шановні "слуги", я відчуваю себе іменинницею. Скільки теплих слів від фракцій я не чула з дня свого ювілею. Але є глас народу, і я пропоную "слугам" спуститись ближче до народу. Коли ви почуєте, про що там говорять, то зрозумієте, що наша політична команда - це інтелігентні, дипломатичні політики, які дуже коректно висловлюються про все, що відбувається в сесійній залі", - прокоментувала Геращенко після голосування.
- Нагадаємо, у вересні 2019 року Ірина Геращенко під час виступу із трибуни Верховної Ради порівняла “слуг” із “зеленими чоловічками”.
- 4 листопада Рада внесла до порядку денного розгляд рішення про відсторонення Ірини Геращенко від п'яти пленарних засідань ВР за її висловлювання 2019 року.
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