Від "зелених чоловічків" до "зелених чудиків". Рада не змогла позбавити Геращенко права брати участь у п'яти засіданнях парламенту

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У п'ятницю, 5 листопада, Верховна Рада розглянула питання про позбавлення Ірини Геращенко від участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту. Рішення про відсторонення не підтримали. За проголосували 190 нардепів.



"Дякую всім фракціям. Шановні "слуги", я відчуваю себе іменинницею. Скільки теплих слів від фракцій я не чула з дня свого ювілею. Але є глас народу, і я пропоную "слугам" спуститись ближче до народу. Коли ви почуєте, про що там говорять, то зрозумієте, що наша політична команда - це інтелігентні, дипломатичні політики, які дуже коректно висловлюються про все, що відбувається в сесійній залі", - прокоментувала Геращенко після голосування.





Вона нагадала, що два з половиною роки тому українці підтримали партію слуг народу і "повірили в те, що прийдуть "зелені" чарівники, які зроблять у країні "диво дивне". А прийшли зелені чудики, які зламали все, що можливо".