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Рада попередньо підтримала законопроєкт "про тисячу Зеленського" для повністю вакцинованих

18 листопада, 2021 четвер
13:07
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6297 про зміни до проєкту держбюджету для забезпечення допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу та стимулювання вакцинації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Проєкт закону "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" підтримали 285 народних депутатів.

"Відновлення роботи суб'єктів господарювання у період послаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та поліпшення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації проти коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт має на меті забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб на тлі запровадження у регіонах обмежувальних протиепідемічних заходів, а також державну підтримку для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

На програму заохочень для вакцинованих громадян та галузей бізнесу, що найбільше постраждали від пандемії, уряд планує виділити загалом 6 млрд грн - 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022 року.є

Відповідно до задуму авторів законопроєкту, кожен повністю вакцинований українець отримає по 1 тис. грн.

Гроші передбачається надавати у вигляді абонементів на користування послугами закладів культури, спорту тощо.

  • Нагадаємо, 15 листопада, президент Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці, які щепилися двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.
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Верховна Рада
Вакцинація
Володимир Зеленський
законопроєкт
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