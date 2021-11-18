Рада попередньо підтримала законопроєкт "про тисячу Зеленського" для повністю вакцинованих

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Проєкт закону "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" підтримали 285 народних депутатів.



"Відновлення роботи суб'єктів господарювання у період послаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та поліпшення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації проти коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у пояснювальній записці.



Законопроєкт має на меті забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб на тлі запровадження у регіонах обмежувальних протиепідемічних заходів, а також державну підтримку для суб'єктів малого і середнього підприємництва.



На програму заохочень для вакцинованих громадян та галузей бізнесу, що найбільше постраждали від пандемії, уряд планує виділити загалом 6 млрд грн - 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022 року.є



Відповідно до задуму авторів законопроєкту, кожен повністю вакцинований українець отримає по 1 тис. грн.



Гроші передбачається надавати у вигляді абонементів на користування послугами закладів культури, спорту тощо.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці, які щепилися двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.