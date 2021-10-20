Рада прийняла за основу проєкт Держбюджету-2022

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік. Так, після ухвалення висновків проєкт закону про державний бюджет вважається прийнятим у першому читанні.



За проголосували 264 нардепи.

Згідно з постановою, Кабінет міністрів повинен підготувати законопроєкт про державний бюджет на 2022 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків та подати його на розгляд ВР у двотижневий строк.

Законопроєктом перерозподіляються деякі видатки держбюджету. Крім того, доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд гривень за рахунок імпортного ПДВ.

Уряду рекомендується розглянути можливість збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 2022 рік з урахуванням очікуваного виконання доходів державного бюджету у 2021 році, прогнозного зростання економіки.

Доходи бюджету заплановані в сумі 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд грн більше, ніж у 2021 році; витрати зростуть на 103,1 млрд грн до 1465,7 млрд грн; дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд грн.

Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%. До бюджету на 2022 рік закладено середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

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