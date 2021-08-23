Рада схвалила постанову про міжнародну підтримку Кримської платформи
Верховна Рада України схвалила постанову щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації
Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні 23 серпня, повідомляє Еспресо.TV.
Нардепи схвалили постанову №5775 “Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації”.
Її підтримали 283 депутати.
Авторами документа є народні депутати від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", депутатських груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра" на чолі з керівництвом парламенту - головою ВР Дмитром Разумковим, першим заступником голови Русланом Стефанчуком і віцеспікеркою Оленою Кондратюк.
Як зазначається в пояснювальній записці, текст звернення містить заклик до Генеральної Асамблеї ООН, Парламентської Асамблеї Ради Європи та Європейського Парламенту прийняти резолюції про підтримку Кримської платформи, до світового співтовариства — продовжувати політику невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також до держав-партнерів "Кримської платформи" підтримати створення Міжпарламентської координаційної ради "Кримська платформа".
- Нагадаємо, на саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.
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