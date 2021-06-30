Рада удосконалила процедуру ліквідації банків

Рішення підтримали 256 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його метою є удосконалення механізмів збереження активів банку, запобігання їх втрати та задоволення якомога більшої кількості кредиторів при виведенні банку з ринку.



Зазначається, що документ визначає правові підстави для відшкодування збитків кредиторам банку, що виводиться з ринку. Зокрема, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду.



Закон також містить механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації. Законом передбачається звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації.



Документ також уточнює деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО та його органів.

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