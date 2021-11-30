Рада ухвалила створення Державної служби України у справах дітей

За відповідне рішення проголосували 349 депутатів, передає Еспресо.TV.



У пояснювальній записці до постанови йдеться, що діяльність центрального орган виконавчої влади буде координуватися Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України. Він забезпечить реалізацію державної політики з питань дітей.



За словами авторів постанови, розгалужена система органів державної влади, що опікуються питаннями захисту прав дітей (6 міністерств, органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади), відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, який мав би опікуватися питаннями захисту перешкоджають своєчасному вирішенню питань у сфері захисту дітей.



Постанова зобов’язує уряд у місячний строк поінформувати Верховну раду щодо її виконання.. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Нагадаємо, 5 жовтня 2021 нардеп Скрипка та інні депутати ініціювали включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому Постанову (№ 6135) про створення виконавчого органу із захисту прав дітей в Україні.