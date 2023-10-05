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Рада ухвалила законопроєкт, що спростить командирам списання майна, - нардеп Костенко

5 жовтня, 2023 четвер
16:54
ВРУ ЗСУ наступ

Верховна Рада у четвер, 5 жовтня, ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна у Збройних Силах України

Про це розповів народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо".

"На засіданні ВРУ було прийнято законопроєкт, яки я подав місяць чи півтори назад, про списання військового майна в ЗСУ. Ми знаємо, що це було великою проблемою. Зараз ми списуємо в умовах активних бойових дій. Процедура списання відбувалась в умовах мирного часу, коли наприклад для того, аби списати одну саперну лопатку, треба витратити більше документів, ніж ця саперна лопатка коштує, а це стосується всього", - зазначив Костенко.

За його словами, цей законопроєкт створювався на прохання військовослужбовців. 

"Законопроєкт подали, це було прохання військовослужбовців до командирів бригад включно. Сьогодні за нього проголосували конституційною більшістю і я сподіваюсь, що президент швидко його підпише", - додав народний депутат.

Це дасть можливість прибрати ще одну бюрократичну складову Міністерства оборни України та швидко списувати майно командирам, каже полковник СБУ.

"Це дасть можливість розуміти яка ситуація на місцях з матеріальною та технічною допомогою, силами і засобами", - резюмував Костенко.

Зазначимо, відповідний законопроєкт №10039 підтримали 302 народних депутати, повідомив Ярослав Железняк із "Голосу".

Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира. Для цього не потрібні будуть ніякі затвердження та погодження. Це стосується усієї номенклатури військового майна – від аптечок до дронів, але крім зброї.

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5 жовтня
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