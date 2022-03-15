Рада визначила обставини, які звільняють від військової служби
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та інших категорій осіб
Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у Telegram.
Окрім осіб з інвалідністю, від проходження служби звільняються:
- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком;
- мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи; які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною;
- зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
- зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за медичним висновком потребує постійного догляду;
- зайняті постійним догляду за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+10°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
15 березня
18:33
Ексклюзив
Наша артилерія знищила 15 гелікоптерів окупанта, ЗСУ відбивають населені пункти, - Костенко про ситуацію на Миколаївщині
18:12
Fox News підтвердив смерть свого кореспондента в Україні. Разом з ним загинула українська журналістка
18:10
Ексклюзив
"Із 5-го березня Буча фактично окупована і блокована росіянами, деякі містяни не знають про евакуацію", - депутатка міськради
18:07
Ексклюзив
"Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті
17:53
У Святошинському районі Києва загасили пожежу, спричинену російськими обстрілами: троє людей загинули, ще п'ятеро травмувалися
17:26
Виплата стипендій, зарплати вчителям, місця проживання: Рада ухвалила законопроєкт про держгарантії для освітян та тих, хто здобуває освіту
17:15
Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну вони не будуть, бо їм "нічого там робити"
16:49
Канада запровадила санкції проти російських посадовців через їхнє сприяння війні РФ проти України
16:38
Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють українські міста
16:20
КМДА закликала киян не передавати паспортні й контактні дані підозрілим особам, які представляються благодійниками
16:18
Захоплення наших АЕС – це акт ядерного тероризму та шантаж всього світу, - керівник Енергоатому
15:50
В Україні розпочалась мобілізація військових, які не входили до списку резервістів першої черги
15:42
"На один наш танк 100 їхніх. Зброю, дану вами на тиждень, використовуємо за 20 годин": Зеленський закликав світ дати Україні літаки для спротиву РФ
15:09
Ексклюзив
Окупанти забрали мобільні: у Гостомелі люди дізнаються про евакуацію за чутками і налаштовують приймачі, щоб спіймати радіо