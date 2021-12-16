Рада закликала Німеччину визнати геноцидом Голодомор 1932−1933 років
Верховна Рада ухвалила постанову, в якій закликає німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Проєкт підтримали 331 депутат.
У пояснювальній записці йдеться, що парламент має донести до Німеччини, що Голодомор може бути кваліфікований як геноцид.
Також депутати закликають встановити історичну справедливість та висловитися проти викривлень історії, проти спроб применшити масштаб злочинів, скоєних режимом проти мільйонів людей.
Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.
Визнали голод в Україні геноцидом десятки країн, серед яких США, Канада, Польща та інші.
- Американський штат Техас визнав на місцевому законодавчому рівні Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.
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