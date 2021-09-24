Рада заснувала в Україні державну музичну премію ім. Мирослава Скорика
В Україні заснували державну премію у галузі музичного мистецтва імені композитора Мирослава Скорика
Про це повідомляє НВ.
Верховна Рада України прийняла зміни до закону про держнагороди. Згідно із ними, в Україні вручатимуть Державну премію імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.
"За" проголосували 306 нардепів
Заснування премії сприятиме визнанню досягнень митців за їх внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва України.
- Кабінет міністрів України схвалив заснування державної премії імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.
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