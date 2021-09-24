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Головна Культура Рада заснувала в Україні державну музичну премію ім. Мирослава Скорика

Рада заснувала в Україні державну музичну премію ім. Мирослава Скорика

24 вересня, 2021 п'ятниця
18:26
Культура Мирослав Скорик

В Україні заснували державну премію у галузі музичного мистецтва імені композитора Мирослава Скорика

Про це повідомляє НВ.

Верховна Рада України прийняла зміни до закону про держнагороди. Згідно із ними, в Україні вручатимуть Державну премію імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.

"За" проголосували 306 нардепів

Заснування премії сприятиме визнанню досягнень митців за їх внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва України.

  • Кабінет міністрів України схвалив заснування державної премії імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.

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Верховна Рада
премія
Мирослав Скорик
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2021, п'ятниця
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