Рада заснувала в Україні державну музичну премію ім. Мирослава Скорика

Про це повідомляє НВ.



Верховна Рада України прийняла зміни до закону про держнагороди. Згідно із ними, в Україні вручатимуть Державну премію імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.



"За" проголосували 306 нардепів

Заснування премії сприятиме визнанню досягнень митців за їх внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва України.

Кабінет міністрів України схвалив заснування державної премії імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.