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Радбез ООН відхилив резолюцію РФ про гуманітарну ситуацію в Україні. За були лише Росія і Китай

24 березня, 2022 четвер
02:02
війна з Росією Радбез ООН

Рада Безпеки ООН не ухвалила внесений РФ проект резолюції, зазначаючи, що вона не має морального права подавати такий документ щодо кризи, яку сама ж і спровокувала.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на проєкт резолюції, інформує Еспресо.TV.

За були лише Росія і Китай. Натомість 13 інших членів Ради безпеки ООН (Франція, Великобританія, США, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Албанія, Бразилія, Габон, Гана, ОАЕ), утрималися.

В РФ переконують, що їх проект резолюції майже нічим не відрізняється від попередніх, які Росією були ветовані.

Резолюція закликала до припинення вогню для евакуації мирних громадян. Також сторонам конфлікту пропонувалося заборонити використовувати цивільну інфраструктуру для розміщення військових об'єктів, а також не встановлювати їх у густонаселених районах;

Також, російський проект резолюції передбачав, що вісі держави-учасниці Радбезу ООН мають профінансувати надання гуманітарної допомоги в Україні, а також регіональний план дій щодо біженців.

За словами посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, резолюцією Росія вчергове намагається використати Раду Безпеки для "прикриття своїх жорстоких дій".

"Росія має нахабство висунути резолюцію з проханням до міжнародної спільноти вирішити людську кризу, яку сама Росія створила", – заявила дипломатка.

За її словами, якщо у цій в резолюції "не згадується про роль Росії як єдиної причини цієї кризи, ми не будемо приймати участь у цій грі".

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Україна
Росія
Радбез ООН
гуманітарна ситуація
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