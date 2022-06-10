Радник голови Нафтогазу Діденко купив новий Bentley під час дії пільгового розмитнення, - нардеп Кучеренко
Представництво компанії одразу заявило про звільнення Діденка та відмовилося коментувати подію
Про це інформує народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.
Стало відомо, що радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка – Олег Діденко – придбав новий автомобіль марки Bentley Bentayga 2022 року виробництва. Це відбулося під час дії пільгового режиму розмитнення авто.
Вартість такого авто залежно від комплектації коливається від $187 тис. до $260 тис.
Після оприлюднення цієї інформації пресслужба "Нафтогазу" заявила про звільнення Діденка.
Крім того, представники НАК зазначили, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".
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