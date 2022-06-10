Про це інформує народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Стало відомо, що радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка – Олег Діденко – придбав новий автомобіль марки Bentley Bentayga 2022 року виробництва. Це відбулося під час дії пільгового режиму розмитнення авто.

Вартість такого авто залежно від комплектації коливається від $187 тис. до $260 тис.

Після оприлюднення цієї інформації пресслужба "Нафтогазу" заявила про звільнення Діденка.

Крім того, представники НАК зазначили, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".