Радник голови ОП перерахував умови для перемовин України з Росією
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, за яких можливі переговори України та РФ, та зазначив, що російська сторона їх добре знає
Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк написав у твітер.
"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови", - вказав Подоляк.
Він запевнив, що ці умови будуть зафіксовані офіційно.
"Шеф Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", – додав Подоляк.
- Нагадаємо, на думку політтехнолога, без захоплення Донецької та Луганської областей Путін не піде з України і не буде перемовин.
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