Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк написав у твітер.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови", - вказав Подоляк.

Він запевнив, що ці умови будуть зафіксовані офіційно.

"Шеф Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", – додав Подоляк.

Нагадаємо, на думку політтехнолога, без захоплення Донецької та Луганської областей Путін не піде з України і не буде перемовин.