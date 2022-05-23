Відповідна заява з'явилася на сторінці Бондарєва у facebook.

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії", - написав Бондарєв.

За його словами, ті хто задумав цю війну, хочуть лише одного - залишитися при владі назавжди.

"Жити в помпезних безсмачних палацах, плавати на яхтах, за тоннажем і вартістю порівнянних з усім Військово-морським флотом Росії, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю. Заради цього вони готові принести у жертву безліч життів", - продовжив Бондарєв.

Він також назвав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова

вдалою ілюстрацією деградації системи.

"За 18 років він пройшов шлях від професіонала та освіченого інтелектуала до людини, яка загрожує світові, тобто й Росії теж, ядерною зброєю. Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Воно сіє брехню, розпалює ненависть та війну", - переконаний Бондарєв, який назвав продовження роботи на держслужбі та дотримання "згубного політичного курсу" зрадою Росії.

Офіційного підтвердження відставки Бондарєва наразі немає.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb