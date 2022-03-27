Ракети Starstreak готові до розміщення в Україні, - міністр оборони Британії
Зенітні ракети британського виробництва ось-ось будуть розгорнуті в Україні
Про це заявив міністр оборони Бен Уоллес, - інформує Еспресо.TV.
Система Starstreak – це розташована на плечах ракета. При запуску вона рухається величезною швидкістю і знищує ворожі літаки, що літають низько.
Воллес сказав, що перших українських вояків вже навчили користуватися Starstreak, і вони зможуть з їхньою допомогою відбивати повітряні удари ворога.
"Одним із найбільших викликів є те, що чим більше ви вдосконалюєте системи зброї, тим більше навчання вам потрібно, щоб опанувати ними. Тому справжні зусилля мають бути спрямовані на допомогу українцям у справі або оновлення знань про модерну техніку, або віднайдення російської чи радянської зброї, яка їм знайома. Просто надати британські танки - насправді не спрацює", - сказав міністр.
Міністр додав, що Великобританія "робить більше, ніж будь-хто інший", щоб допомогти розореній війною країні.
Воллес також попередив, що путінським генералам загрожує розплата за воєнні злочини в Україні, як у Нюрнберзі. А Міхаїл Мєзєнцев, за словами британського міністра, "маріупольський м'ясник", поплатиться за бомбардування мирних жителів міста.
Воллес сказав: "Зрештою, справедливість наздоганяє більшість людей, і я не сумніваюся, що зрештою так і буде. Наразі здається, що розрахунок відбувається на місцях, і значна кількість російських [військових] лідерів гине".
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