Ще одна жінка в крові зняла відео своєї розбитої квартири. Вона плаче і питає, як це може бути.

Ми часто думаємо, що це буде не з нами. Я теж так думаю (особливо, коли дивлюсь на вікно в спальні й розумію, що якщо його виб‘є, то я просто буду тисячею порізів, але нічого з цим не роблю.

Я знаю про психологічні захисти, але колись Юнг написав, що легше повертати до реальності депресивного пацієнта, ніж шизофренічного

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Мені здається, що наступна зима буде ще гірша за цю. Що браві розрахунки на контрнаступ і дурнуваті інтерв‘ю, де в Буданова питають про війну у футбольній термінології 70 хвилини матчу, грають з нами дуже поганий жарт. Так, я знаю про психологічні захисти, але колись Юнг написав, що легше повертати до реальності депресивного пацієнта, ніж шизофренічного.

Тому краще бути депресивним і параноїдним, ніж в ефемерних очікуваннях.

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Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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