Ракетна атака Росії: будьмо готовими
23 крилаті ракети. 11 з них збили над Києвом. Троє загиблих в Умані, загибла жінка і мала дитина в Дніпрі
Ще одна жінка в крові зняла відео своєї розбитої квартири. Вона плаче і питає, як це може бути.
Ми часто думаємо, що це буде не з нами. Я теж так думаю (особливо, коли дивлюсь на вікно в спальні й розумію, що якщо його виб‘є, то я просто буду тисячею порізів, але нічого з цим не роблю.
Я знаю про психологічні захисти, але колись Юнг написав, що легше повертати до реальності депресивного пацієнта, ніж шизофренічного
Читайте також: Найлегше нас зруйнувати питанням: "А де ви бачите війну?"
Мені здається, що наступна зима буде ще гірша за цю. Що браві розрахунки на контрнаступ і дурнуваті інтерв‘ю, де в Буданова питають про війну у футбольній термінології 70 хвилини матчу, грають з нами дуже поганий жарт. Так, я знаю про психологічні захисти, але колись Юнг написав, що легше повертати до реальності депресивного пацієнта, ніж шизофренічного.
Тому краще бути депресивним і параноїдним, ніж в ефемерних очікуваннях.
Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.37
Купівля 37.37Продаж 38.01
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе