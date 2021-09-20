Ракетні кораблі, підводні човни, авіація: РФ розпочала масштабні навчання у Чорному морі
В акваторії Чорного моря військові РФ почали військові навчання
Про це повідомляє пресслужба російського Міноборони.
Відомо, що кораблі вийшли в море з окупованого Криму (м. Севастополь) та з РФ (м. Новоросійськ).
Вихід кораблів проводиться "відповідно до плану заходів бойової підготовки флоту на 2021 рік".
У тренуваннях залучені ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні й рятувальні судна, літаки та вертольоти морської авіації.
Йдеться, що військові РФ виконають ракетні та артилерійські стрільби.
Крім того, вони планують відпрацювати морський бій, знищення підводного човна, протиповітряну оборону.
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