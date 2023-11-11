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Ракетні війська обстріляли 2 російських засоби ППО, - Генштаб

11 листопада, 2023 субота
22:00
Війна з Росією ЗСУ, війна

Упродовж доби російські терористи вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтарському та Мар'їнському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 11 листопада.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав ракетний та 41 авіаудар, здійснив 44 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Залізний Міст, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Середина Буда, Степок, Басівка Сумської області; Стариця, Малі Проходи, Вовчанські Хутори Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Степової Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Копанок Харківської області, Білогорівки Луганської області, Тернів, Сіверська, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах  Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема,  Кліщіївка, Курдюмівка, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Ласточкине, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку агресор, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії в районі Вугледару, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Старомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Чорнобаївка, Степанівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додали в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено зенітну керовану ракету С-400.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артзасобах,  6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

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