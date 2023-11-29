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Ракетні війська уразили 3 пункти управління і 2 склади боєприпасів РФ, - Генштаб

29 листопада, 2023 середа
19:55
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Протягом останньої доби на фронті відбулось 73 бойові зіткнення, українські захисники продовжують боротись з російськими терористами

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Обстріли території України, ситуація на фронті

Ворог завдав 3 ракетних та 13 авіаударів, здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. РФ вчергове атакувала Україну керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300. Удари були завдані по цивільній інфраструктурі.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Зноб-Трубчевська, Клюси Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Мала Вовча Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цьому напрямку Сили оборони відбили 6 атак. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва Луганської області; Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії південніше Пречистівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 2 атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новоукраїнки Донецької області.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник 5 разів безрезультатно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також, українські захисники відбили 5 атак ворога західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Тягинка Херсонської області. 

Удари ЗСУ по росіянах

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголошує Генштаб.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах РФ.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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