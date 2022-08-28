Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Наші міста та села усю ніч обстрілювали з різної зброї. Російські окупаційні війська били з "градів”, "Ураганів" та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах", – повідомив голова ДОВА.

Зокрема, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.

У Марганецькій громаді один будинок знищений, майже десять – пошкоджені. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив "ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.

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