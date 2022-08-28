Рашисти усю ніч били по Дніпропетровщині з "градів" та "ураганів", 1500 родин без світла, – Резніченко
Вночі окупанти поцілили по чотирьох громадах Дніпропетровської області, пошкоджені житлові будинки, два підприємства та лінії електропередач
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Наші міста та села усю ніч обстрілювали з різної зброї. Російські окупаційні війська били з "градів”, "Ураганів" та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах", – повідомив голова ДОВА.
Зокрема, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.
У Марганецькій громаді один будинок знищений, майже десять – пошкоджені. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебита лінія електропередач.
У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.
По Криворізькому району ворог гатив "ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.
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