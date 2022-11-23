Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сербська "Црвена Звезда" і російський "Зеніт" зіграли пропагандистський матч під слоганом "Разом - за одне". Зустріч відбулась у Санкт-Петербурзі.

На стадіоні були присутні, як російські, так і сербські фанати. Не обійшлось без звичних для РФ терористичних символів "Z" і "V".

На трибунах також вивісили чимало пропагандистських банерів, які підкреслили "дружбу народів".

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