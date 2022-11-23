"Разом - за одне": сербська "Црвена Звезда" зіграла у Росії пропагандистський матч зі "Зенітом"
Сербський клуб "Црвена Звезда" провів у Росії товариський пропагандистський матч з пітерським "Зенітом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сербська "Црвена Звезда" і російський "Зеніт" зіграли пропагандистський матч під слоганом "Разом - за одне". Зустріч відбулась у Санкт-Петербурзі.
На стадіоні були присутні, як російські, так і сербські фанати. Не обійшлось без звичних для РФ терористичних символів "Z" і "V".
На трибунах також вивісили чимало пропагандистських банерів, які підкреслили "дружбу народів".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе