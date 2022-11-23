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"Разом - за одне": сербська "Црвена Звезда" зіграла у Росії пропагандистський матч зі "Зенітом"

23 листопада, 2022 середа
01:12
Спорт Црвена Звезда, Зеніт

Сербський клуб "Црвена Звезда" провів у Росії товариський пропагандистський матч з пітерським "Зенітом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сербська "Црвена Звезда" і російський "Зеніт" зіграли пропагандистський матч під слоганом "Разом - за одне". Зустріч відбулась у Санкт-Петербурзі.

На стадіоні були присутні, як російські, так і сербські фанати. Не обійшлось без звичних для РФ терористичних символів "Z" і "V".

На трибунах також вивісили чимало пропагандистських банерів, які підкреслили "дружбу народів".

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