"Реал" переграв "Барселону" в Ель-Класико

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" "Реал" на 32-й хвилині вивів вперед Давід Алаба, який влучно пробив з лівого кута штрафного майданчика.

У компенсований арбітром час "Реал" впіймав "Барселону" на контратаці та збільшив перевагу в рахунку - забив Лукас Васкес.



"Барселона" на останніх секундах спромоглася на гол престижу, який забив Серхіо Агуеро.



"Реал" переміг "Барселону" 2:1, набрав 20 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 15 пунктів та йдуть восьмими.

Чемпіонат Іспанії

10-й тур

24 жовтня

"Барселона" - "Реал" 1:2

Гол: Агуеро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+4

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