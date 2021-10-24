"Реал" переграв "Барселону" в Ель-Класико
У 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На "Камп Ноу" "Реал" на 32-й хвилині вивів вперед Давід Алаба, який влучно пробив з лівого кута штрафного майданчика.
У компенсований арбітром час "Реал" впіймав "Барселону" на контратаці та збільшив перевагу в рахунку - забив Лукас Васкес.
"Барселона" на останніх секундах спромоглася на гол престижу, який забив Серхіо Агуеро.
"Реал" переміг "Барселону" 2:1, набрав 20 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 15 пунктів та йдуть восьмими.
Чемпіонат Іспанії
10-й тур
24 жовтня
"Барселона" - "Реал" 1:2
Гол: Агуеро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+4
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