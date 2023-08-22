Ребров змінив склад збірної України перед матчами з Англією та Італією
Головний тренер збірної України довикликав Олександра Караваєва на відбіркові матчі Євро-2024 проти Англії та Італії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Сергій Ребров довикликав до складу національної команди правого захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва. Він став 26-м футболістом, якого головний тренер викликав на ігри з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані). Ще 4 гравці потрапили до резервного списку.
До складу не потрапив один із лідерів збірної України - Руслан Малиновський, який 19 серпня перейшов з французького "Марселя" до італійської "Дженоа".
Національна команда розпочне збір 3 вересня у передмісті Вроцлава - Тшебниці.
Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія).
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — "Дніпро-1"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Данило Сікан ("Шахтар").
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе