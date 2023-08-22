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Ребров змінив склад збірної України перед матчами з Англією та Італією

22 серпня, 2023 вiвторок
20:25
Спорт Олександр Караваєв, Гаррі Кейн та Анатолій Трубін (зліва - направо)

Головний тренер збірної України довикликав Олександра Караваєва на відбіркові матчі Євро-2024 проти Англії та Італії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Сергій Ребров довикликав до складу національної команди правого захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва. Він став 26-м футболістом, якого головний тренер викликав на ігри з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані). Ще 4 гравці потрапили до резервного списку. 

До складу не потрапив один із лідерів збірної України - Руслан Малиновський, який 19 серпня перейшов з французького "Марселя" до італійської "Дженоа".  

Національна команда розпочне збір 3 вересня у передмісті Вроцлава - Тшебниці. 

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0. 

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — "Дніпро-1"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Данило Сікан ("Шахтар").

футбол
Збірна України
Олександр Караваєв
Євро-2024
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