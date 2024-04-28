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Смачне печиво на Великдень. Кілька варіантів рецептів

28 квітня, 2024 неділя
11:36
рецепти

До тіста печива часто додають різні спеції та горіхи, сухофрукти чи цукрові вироби. Часто печиво покривають шоколадом або виготовляють начинку та викладають її між двома печивами

Пісочне печиво

Інгредієнти для пісочного печива:

  • борошно - 2,5 скл.
  • два яйця
  • маргарин – 250 г
  • цукор - 2/3 склянки

Спосіб приготування пісочного печива:

  • розм'якшений маргарин змішуємо з яйцями і цукром до однорідної маси
  • додаємо борошно
  • замішуємо тісто
  • розкачуємо тісто в пласт завтовшки 4-5 мм
  • вирізаємо фігурки
  • викладаємо на деко
  • запікаємо в духовці, розігрітій до готовності
  • прикрасити пісочне печиво за бажанням можна помадкою або кремом.
 

Пасхальне сирне печиво з курагою та цукровою глазур'ю

Пасхальне сирне печиво

Інгредієнти для сирного печива:

  • сир жирністю 9% - 200 г
  • масло (розм'якшене) – 80 г
  • курага – 80 г
  • цукор – 2 ст. л.
  • борошно – 130 г
  • розпушувач – 1 ч. ложка
  • Для глазурі:
  • цукрова  пудра – 130 г
  • лимон – ½ шт.
  • Для прикрас:
  • посипання кондитерське – за смаком

Спосіб приготування сирного печива:

  • у мисці з'єднуємо вершкове масло, сир, цукор
  • за допомогою занурювального блендера перетираємо інгредієнти до однорідності
  • просіюємо борошно та розпушувач
  • перемішуємо
  • у масу з вершкового масла, сиру і цукру всипаємо борошно
  • замішуємо еластичне липке тісто
  • завертаємо тісто харчовою плівкою 
  • відправляємо в холодильник на 30 хв.
  • курагу заливаємо окропом та залишаємо на 10 хв. 
  • потім відкидаємо на друшлаг
  • пропускаємо курагу через м'ясорубку – готова начинка
  • включаємо духовку для розігріву до 180 градусів 
  • починаємо формувати печиво
  • розкатуємо тісто в пласт завтовшки 3 мм
  • за допомогою келиха вирізаємо з тіста кружечки діаметром 5 см
  • у центр кружечків кладемо по половині чайної ложки начинки з кураги
  • накриваємо начинку кружечками тіста, що залишилися, поєднуючи краї
  • за допомогою вилки скріплюємо краї верхнього та нижнього кружечка з тіста
  • прямо на пергаменті перекладаємо печиво на деко
  • відправляємо в духовку на 15 хв. при температурі 180 градусів
  • готовому сирному печиву даємо повністю охолонути
  • приготуємо глазур
  • з лимона через сито видавлюємо 25-30 мл соку
  • додаємо цукрову пудру
  • збиваємо глазур вінчиком 
  • кожне печиво занурюємо верхівкою у глазур
  • І відразу ж прикрашаємо посипанням, оскільки глазур дуже швидко застигає залишаємо печиво приблизно на 1 год. для повного застигання глазурі.
 

Пасхальне печиво медове з мигдалем

Інгредієнти для печива:

  • масло вершкове, охолоджене (різане кубиками) – 65 г
  • рідкий мед – 45 г
  • борошно – 150 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • порошок какао – 15 г
  • коричневий цукор – 50 г
  • вода 
  • Для декору:
  • білий шоколад (рубаний) – 100 г
  • мигдаль (рубаний) – 30 г
  • фісташки (рубані) – 30 г
  • волоський горіх (рубаний) – 30 г
  • журавлина сушена (рубана) - 30 г

Як приготувати пасхальне медове печиво:

  • увімкніть духовку для попереднього розігріву до 170 градусів
  • великий лист застеляємо пергаментом
  • у чашу кухонного процесора насипати борошно, розпушувач, какао, цукор
  • додаємо вершкове масло
  • наливаємо мед
  • змішуємо до утворення однорідної, крихітної маси
  • наливаємо 1 ч. л. води 
  • замішуємо однорідне тісто
  • сформуємо тісто шаром 
  • розкатуємо його в пласт товщиною близько 5 мм
  • овальною або круглою формою вирізаємо заготовки 
  • викладаємо їх на підготовлений лист
  • викладаємо деко у розігріту духовку 
  • випікати медове печиво 25 хв. до золотистого кольору
  • даємо охолонути за кімнатної температури
  • білий шоколад розтоплюємо на водяній бані
  • наносимо шоколад на печиво, що остигло
  • зверху посипаємо горіхами і журавлиною
  • даємо шоколаду застигнути
  • перекладаємо медове печиво в посуд, що щільно закривається
  • краще зберігати великоднє печиво в холодильнику.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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