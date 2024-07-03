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Страви традиційної японської кухні: готуємо вдома

3 липня, 2024 середа
17:30
рецепти Японія

У традиційній японській кухні важлива сезонність: кожну пору року - свої продукти, зберегти первісні властивості яких – головне завдання шеф-кухаря. В Японії популярна риба у свіжому та грильованому вигляді, свинина у кисло-солодкому соусі, суп-місо та, звичайно, рис. Великий вплив на кухню зробив Китай

Зміст

Оякодон (японський омлет з рисом та куркою)

Рецепт японського омлету

Інгредієнти:

  • Ріпчаста цибуля - 1 головка
  • Куряче філе - 300 г
  • Рис - ½ склянки
  • Куряче яйце - 3 штуки
  • Соєвий соус - 6 столових ложок
  • Цукор - 2 столові ложки
  • Зелена цибуля - 20 г

Рецепт приготування:

  • Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями
  • На середньому вогні розігріти сковороду та влити в неї шість столових ложок соєвого соусу
  • Як тільки соєвий соус почне кипіти, кинути в сковороду півкільця цибулі та посипати зверху цукром
  • Готувати, періодично помішуючи дві-три хвилини
  • Тим часом куряче філе нарізати невеликими шматочками, сильно подрібнювати м'ясо не потрібно, готові скибочки повинні залишитися соковитими і щільними
  • Покласти курку в сковороду та перемішати з соусом
  • Коли м'ясо побіліє з одного боку, акуратно перевернути скибочки і тушкувати ще пару хвилин
  • Куряче філе готується напрочуд швидко: максимум три-чотири хвилини
  • В окремій мисці виделкою або вінчиком швидко збити яйця в однорідну суміш
  • Додавати сіль при цьому не потрібно - соєвий соус, в якому тушкується м'ясо, і так достатньо солоний
  • Вилити яєчну суміш на сковороду, намагаючись поступово покрити все м'ясо Накрити сковороду кришкою і готувати омлет три-чотири хвилини, не заважаючи, поки яйця добре не схопляться
  • Зелену цибулю подрібнити
  • На тарілку викласти гіркою теплий рис, зварений на пару
  • Зверху на рис акуратно викласти омлет – для зручності його можна розділити лопаткою на трикутні сегменти
  • Посипати оякодон подрібненою зеленою цибулею — і подавати гарячою.

Локшина удон з куркою, гливами та зеленою цибулею

Інгредієнти:

  • Аніс (бадьян) - 2 штуки
  • Локшина удон - 400 г
  • Імбир - 50 г
  • Курячий бульйон - 2 л
  • Часник - 4 зубчики
  • Гливи - 200 г
  • Солодкий перець - 1 штука
  • Перець чилі - 1 штука
  • Зелена цибуля - 100 г
  • Куряче філе - 400 г
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Лимон - 1 штука
  • Рослинна олія - 50 мл

Рецепт приготування:

  • Розігріти сковорідку і розжарити в ній олію
  • На розпеченій олії обсмажити нарізаний тонкою соломкою імбир, нарізану тонкими скибочками курку, нарізані тонкими скибочками гриби гливи та дрібно нарубаний часник
  • Підсумком праці має стати такий стан курячого м'яса та грибів, при якому їх уже можна було б їсти без подальших пригод 
  • Гриби повинні встигнути пустити сік. Сік же повинен встигнути випаруватися під дією високих температур, а гливи повинні придбати приємну коричневу скоринку і заполонити всю кухню настирливим ароматом свіжосмажених грибів
  • У цей момент треба додати в сковорідку соєвий соус, зірочки бадьяна, дрібно нарізаний солодкий перець і нарізаний тонкими кільцями перець чилі, перемішати, тушкувати хвилину і залити курячим бульйоном
  • Варити суп п'ять хвилин
  • За цей час у будь-якій каструльці відварити в підсоленій воді локшину удон
  • Зняти з вогню суп, вичавити в нього сік лимона, кинути стебла цибулі, локшину удон, перемішати і подавати до столу.

Омурайсу

Інгредієнти:

  • Ріпчаста цибуля - 60 г
  • Курка - 150 г
  • Зелений горошок - 30 г
  • Варений жасминовий рис - 360 г
  • Кетчуп - 3 столові ложки
  • Соєвий соус - 1 столова ложка
  • Олія - 60 мл
  • Куряче яйце - 4 штуки
  • Вершки - 2 столові ложки
  • Петрушка - на смак
  • Сіль - на смак

Рецепт приготування:

  • Подрібнити цибулю
  • Нарізати куряче філе
  • На олії обсмажити подрібнену цибулю до прозорості
  • Потім додати дрібно нарізану курку, посолити та смажити кілька хвилин, до готовності курки
  • Додати рис, добре перемішати, розбиваючи грудочки, потім додати горошок, кетчуп та соєвий соус, перемішати та зняти з вогню
  • Злегка збити два яйця зі столовою ложкою вершків та щіпкою солі
  • Вилити яйця на розігрітий глибоку сковорідку
  • Поки яйця не схопилися, розмішати їх лопаткою чи паличками, як це роблять у Японії, щоб надати омлету повітряної текстури
  • Коли внизу омлет вже приготувався, а на поверхні ще залишається вогкуватим, вимкнути вогонь і викласти на омлет половину смаженого рису
  • Скласти краї омлету на рис, як би загортаючи начинку в омлет
  • Акуратно перекласти омлет із рисом на тарілку, перевернувши сковороду
  • Подавати з кетчупом, прикрасивши петрушкою.

Курка теріяки

Інгредієнти:

  • Куряче філе - 600 г
  • Легкий соєвий соус - 70 мл
  • Коричневий цукор - 3 столові ложки
  • Імбир - 10 г
  • Ріпчаста цибуля - 50 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Саке - 3 столові ложки
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Кунжут - на смак
  • Зелена цибуля - на смак

Рецепт приготування:

  • На дрібній тертці натерти імбир та цибулю
  • Часник роздавити 
  • Змішати соєвий соус, цукор, саке, імбир, часник та цибулю
  • Нарізати крупними шматками філе і покласти в маринад, залишити на 30 хвилин
  • На сковороді розігріти олію
  • Обсмажити шматки курки з усіх боків до карамельної скоринки
  • Відкласти
  • У ту ж сковорідку вилити маринад, уварити протягом 3-4 хвилин
  • Повернути курку в сковороду і готувати, помішуючи, ще пару хвилин, м'ясо повинно вкритися соусом, як глазур'ю
  • Подавати, прикрасивши насінням кунжуту та зеленою цибулею.

Рамен

Інгредієнти:

  • Свиняча грудинка - 500 г
  • Імбир - 50 г
  • Соєвий соус - 140 мл
  • Рисове вино - 80 мл
  • Зелена цибуля - 50 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Аніс - 2 штуки
  • Місо-паста - 1 столова ложка
  • Локшина рамен - 200 г
  • Куряче яйце - 4 штуки
  • Паростки сої - 150 г
  • Цукор - 2 столові ложки
  • Кінза - на смак
  • Курячий бульйон - 1 л

Рецепт приготування:

  • Грудинку обсушити від вологи та обсмажити на олії з усіх боків до золотистої скоринки
  • Потім в каструлю влити 250 мл води, 80 мл соєвого соусу, рисове вино, додати 2 столові ложки цукру, довести до кипіння і помістити туди м'ясо, крупно нарізані зелену цибулю та імбир
  • Готувати на малому вогні під кришкою протягом години
  • Періодично поливати соусом м'ясо
  • Розігріти бульйон, додати крупно нарізаний імбир, зубчики часнику та аніс, поварити 30 хвилин
  • Змішати ополоник гарячого бульйону з пастою місо до однорідної маси та перелити в каструлю з бульйоном
  • Туди ж додати соєвий соус
  • Зварити яйця в киплячій воді протягом 7-8 хвилин
  • Локшину зварити згідно з інструкцією на упаковці
  • Зібрати суп прямо в тарілці: Покласти локшину, кілька шматочків м'яса
  • Залити бульйоном
  • Додати нарізану кільцями цибулю, рубану кінзу
  • Додати половинки яйця, кільця чилі та паростки сої.

Сашимі з буряка із салатом корн та медово-гірчичною заправкою

Інгредієнти:

  • Буряк - 200 г
  • Гречаний мед - 50 г
  • Салат корн - 100 г
  • Зерниста гірчиця - 20 г
  • Оливкова олія - 20 мл
  • Кедрові горіхи - 20 г
  • Сіль - на смак
  • Молотий чорний перець - на смак

Рецепт приготування:

  • Нарізати варені буряки тонкими скибочками, як рибу для сашимі
  • Змішати в склянці олію, гірчицю та мед так, щоб не придушити гірчичні зернятка
  • Додати туди ж щіпку солі та перцю і ще раз перемішати
  • Викласти на великій тарілці гору із салату корн
  • На салат накидати скибочки буряків, посипати зверху кедровими горішками, залити соусом і недбало - великими салатними ложками - все перемішати.

Тонкацу

Інгредієнти:

  • Свиняча корейка - 240 г
  • Куряче яйце - 1 штука
  • Панірувальні сухарі панко - 100 г
  • Пшеничне борошно - 40 г
  • Сіль - на смак
  • Молотий чорний перець - на смак
  • Соус тонкацу - за смаком

Рецепт приготування:

  • Свинячу корейку нарізати шматками товщиною трохи більш як 1 см
  • Зробити надрізи між жиром та м'ясом, щоб сполучна тканина не стягувала котлету
  • Тупою стороною ножа побити по всій поверхні м'яса
  • Натерти м'ясо сіллю та перцем
  • Присипати борошном м'ясо, розподілити по всій поверхні
  • У великій мисці, в якій добре поміститься шматок корейки, збити яйце
  • Вмочити м'ясо в яйце, потім у сухарі - покрити сухарями, не залишаючи голих місць
  • Перекласти м'ясо на чисте блюдо та залишити на 10 хвилин
  • У глибокому сотейнику розігріти олію
  • Акуратно опустити відбивні в гарячу олію і смажити 4–5 хвилин або доти, доки паніровка не набуде насиченого золотистого кольору
  • Готові відбивні викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру
  • Нарізати прямокутними шматками шириною 1,5-2 см
  • Подавати з капустяним салатом та соусом тонкацу.

Онігірі з тунцем

Інгредієнти:

  • Рис для суші - 450 г
  • Вода - 625 мл
  • Велика сіль - за смаком
  • Сухі водорості норі - 2 штуки
  • Консервований тунець - 200 г
  • Японський майонез - 50 г
  • Соєвий соус - за смаком

Рецепт приготування:

  • Добре промити рис холодною водою, доки вона не стане прозорою
  • Потім залити холодною водою і залишити на 30 хвилин
  • Після цього відкинути його на сито і залишити стікати протягом 15 хвилин Потім залити рис свіжою водою в каструлі з товстим дном, накрити кришкою і на середньому вогні довести до кипіння
  • Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімального і варити 12-13 хвилин або доки рис повністю не вбере воду
  • Каструлю з готовим рисом зняти з вогню та залишити під кришкою ще на 10 хвилин
  • Потім перемішати його дерев'яною ложкою і дати трохи охолонути Продовжувати працювати потрібно із теплим рисом
  • Для начинки розім'яти тунець виделкою та змішати його з майонезом
  • Змочити руки водою, щоби до них не прилипав рис
  • Потім розтерти руки з сіллю: вмочити три пальці в сільничку і розподілити цю сіль з обох рук
  • Взяти в руку грудочку рису, зробити в його центрі заглиблення, покласти начинку (її має бути втричі менше, ніж рису), скласти рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно надати рису форму трикутника
  • На готові онігірі приклеїти смужки норі
  • Подавати із соєвим соусом.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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