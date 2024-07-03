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Страви традиційної японської кухні: готуємо вдома
У традиційній японській кухні важлива сезонність: кожну пору року - свої продукти, зберегти первісні властивості яких – головне завдання шеф-кухаря. В Японії популярна риба у свіжому та грильованому вигляді, свинина у кисло-солодкому соусі, суп-місо та, звичайно, рис. Великий вплив на кухню зробив Китай
Зміст
Оякодон (японський омлет з рисом та куркою)
Інгредієнти:
- Ріпчаста цибуля - 1 головка
- Куряче філе - 300 г
- Рис - ½ склянки
- Куряче яйце - 3 штуки
- Соєвий соус - 6 столових ложок
- Цукор - 2 столові ложки
- Зелена цибуля - 20 г
Рецепт приготування:
- Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями
- На середньому вогні розігріти сковороду та влити в неї шість столових ложок соєвого соусу
- Як тільки соєвий соус почне кипіти, кинути в сковороду півкільця цибулі та посипати зверху цукром
- Готувати, періодично помішуючи дві-три хвилини
- Тим часом куряче філе нарізати невеликими шматочками, сильно подрібнювати м'ясо не потрібно, готові скибочки повинні залишитися соковитими і щільними
- Покласти курку в сковороду та перемішати з соусом
- Коли м'ясо побіліє з одного боку, акуратно перевернути скибочки і тушкувати ще пару хвилин
- Куряче філе готується напрочуд швидко: максимум три-чотири хвилини
- В окремій мисці виделкою або вінчиком швидко збити яйця в однорідну суміш
- Додавати сіль при цьому не потрібно - соєвий соус, в якому тушкується м'ясо, і так достатньо солоний
- Вилити яєчну суміш на сковороду, намагаючись поступово покрити все м'ясо Накрити сковороду кришкою і готувати омлет три-чотири хвилини, не заважаючи, поки яйця добре не схопляться
- Зелену цибулю подрібнити
- На тарілку викласти гіркою теплий рис, зварений на пару
- Зверху на рис акуратно викласти омлет – для зручності його можна розділити лопаткою на трикутні сегменти
- Посипати оякодон подрібненою зеленою цибулею — і подавати гарячою.
Локшина удон з куркою, гливами та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- Аніс (бадьян) - 2 штуки
- Локшина удон - 400 г
- Імбир - 50 г
- Курячий бульйон - 2 л
- Часник - 4 зубчики
- Гливи - 200 г
- Солодкий перець - 1 штука
- Перець чилі - 1 штука
- Зелена цибуля - 100 г
- Куряче філе - 400 г
- Соєвий соус - 50 мл
- Лимон - 1 штука
- Рослинна олія - 50 мл
Рецепт приготування:
- Розігріти сковорідку і розжарити в ній олію
- На розпеченій олії обсмажити нарізаний тонкою соломкою імбир, нарізану тонкими скибочками курку, нарізані тонкими скибочками гриби гливи та дрібно нарубаний часник
- Підсумком праці має стати такий стан курячого м'яса та грибів, при якому їх уже можна було б їсти без подальших пригод
- Гриби повинні встигнути пустити сік. Сік же повинен встигнути випаруватися під дією високих температур, а гливи повинні придбати приємну коричневу скоринку і заполонити всю кухню настирливим ароматом свіжосмажених грибів
- У цей момент треба додати в сковорідку соєвий соус, зірочки бадьяна, дрібно нарізаний солодкий перець і нарізаний тонкими кільцями перець чилі, перемішати, тушкувати хвилину і залити курячим бульйоном
- Варити суп п'ять хвилин
- За цей час у будь-якій каструльці відварити в підсоленій воді локшину удон
- Зняти з вогню суп, вичавити в нього сік лимона, кинути стебла цибулі, локшину удон, перемішати і подавати до столу.
Омурайсу
Інгредієнти:
- Ріпчаста цибуля - 60 г
- Курка - 150 г
- Зелений горошок - 30 г
- Варений жасминовий рис - 360 г
- Кетчуп - 3 столові ложки
- Соєвий соус - 1 столова ложка
- Олія - 60 мл
- Куряче яйце - 4 штуки
- Вершки - 2 столові ложки
- Петрушка - на смак
- Сіль - на смак
Рецепт приготування:
- Подрібнити цибулю
- Нарізати куряче філе
- На олії обсмажити подрібнену цибулю до прозорості
- Потім додати дрібно нарізану курку, посолити та смажити кілька хвилин, до готовності курки
- Додати рис, добре перемішати, розбиваючи грудочки, потім додати горошок, кетчуп та соєвий соус, перемішати та зняти з вогню
- Злегка збити два яйця зі столовою ложкою вершків та щіпкою солі
- Вилити яйця на розігрітий глибоку сковорідку
- Поки яйця не схопилися, розмішати їх лопаткою чи паличками, як це роблять у Японії, щоб надати омлету повітряної текстури
- Коли внизу омлет вже приготувався, а на поверхні ще залишається вогкуватим, вимкнути вогонь і викласти на омлет половину смаженого рису
- Скласти краї омлету на рис, як би загортаючи начинку в омлет
- Акуратно перекласти омлет із рисом на тарілку, перевернувши сковороду
- Подавати з кетчупом, прикрасивши петрушкою.
Курка теріяки
Інгредієнти:
- Куряче філе - 600 г
- Легкий соєвий соус - 70 мл
- Коричневий цукор - 3 столові ложки
- Імбир - 10 г
- Ріпчаста цибуля - 50 г
- Часник - 2 зубчики
- Саке - 3 столові ложки
- Рослинна олія - 50 мл
- Кунжут - на смак
- Зелена цибуля - на смак
Рецепт приготування:
- На дрібній тертці натерти імбир та цибулю
- Часник роздавити
- Змішати соєвий соус, цукор, саке, імбир, часник та цибулю
- Нарізати крупними шматками філе і покласти в маринад, залишити на 30 хвилин
- На сковороді розігріти олію
- Обсмажити шматки курки з усіх боків до карамельної скоринки
- Відкласти
- У ту ж сковорідку вилити маринад, уварити протягом 3-4 хвилин
- Повернути курку в сковороду і готувати, помішуючи, ще пару хвилин, м'ясо повинно вкритися соусом, як глазур'ю
- Подавати, прикрасивши насінням кунжуту та зеленою цибулею.
Рамен
Інгредієнти:
- Свиняча грудинка - 500 г
- Імбир - 50 г
- Соєвий соус - 140 мл
- Рисове вино - 80 мл
- Зелена цибуля - 50 г
- Часник - 2 зубчики
- Аніс - 2 штуки
- Місо-паста - 1 столова ложка
- Локшина рамен - 200 г
- Куряче яйце - 4 штуки
- Паростки сої - 150 г
- Цукор - 2 столові ложки
- Кінза - на смак
- Курячий бульйон - 1 л
Рецепт приготування:
- Грудинку обсушити від вологи та обсмажити на олії з усіх боків до золотистої скоринки
- Потім в каструлю влити 250 мл води, 80 мл соєвого соусу, рисове вино, додати 2 столові ложки цукру, довести до кипіння і помістити туди м'ясо, крупно нарізані зелену цибулю та імбир
- Готувати на малому вогні під кришкою протягом години
- Періодично поливати соусом м'ясо
- Розігріти бульйон, додати крупно нарізаний імбир, зубчики часнику та аніс, поварити 30 хвилин
- Змішати ополоник гарячого бульйону з пастою місо до однорідної маси та перелити в каструлю з бульйоном
- Туди ж додати соєвий соус
- Зварити яйця в киплячій воді протягом 7-8 хвилин
- Локшину зварити згідно з інструкцією на упаковці
- Зібрати суп прямо в тарілці: Покласти локшину, кілька шматочків м'яса
- Залити бульйоном
- Додати нарізану кільцями цибулю, рубану кінзу
- Додати половинки яйця, кільця чилі та паростки сої.
Сашимі з буряка із салатом корн та медово-гірчичною заправкою
Інгредієнти:
- Буряк - 200 г
- Гречаний мед - 50 г
- Салат корн - 100 г
- Зерниста гірчиця - 20 г
- Оливкова олія - 20 мл
- Кедрові горіхи - 20 г
- Сіль - на смак
- Молотий чорний перець - на смак
Рецепт приготування:
- Нарізати варені буряки тонкими скибочками, як рибу для сашимі
- Змішати в склянці олію, гірчицю та мед так, щоб не придушити гірчичні зернятка
- Додати туди ж щіпку солі та перцю і ще раз перемішати
- Викласти на великій тарілці гору із салату корн
- На салат накидати скибочки буряків, посипати зверху кедровими горішками, залити соусом і недбало - великими салатними ложками - все перемішати.
Тонкацу
Інгредієнти:
- Свиняча корейка - 240 г
- Куряче яйце - 1 штука
- Панірувальні сухарі панко - 100 г
- Пшеничне борошно - 40 г
- Сіль - на смак
- Молотий чорний перець - на смак
- Соус тонкацу - за смаком
Рецепт приготування:
- Свинячу корейку нарізати шматками товщиною трохи більш як 1 см
- Зробити надрізи між жиром та м'ясом, щоб сполучна тканина не стягувала котлету
- Тупою стороною ножа побити по всій поверхні м'яса
- Натерти м'ясо сіллю та перцем
- Присипати борошном м'ясо, розподілити по всій поверхні
- У великій мисці, в якій добре поміститься шматок корейки, збити яйце
- Вмочити м'ясо в яйце, потім у сухарі - покрити сухарями, не залишаючи голих місць
- Перекласти м'ясо на чисте блюдо та залишити на 10 хвилин
- У глибокому сотейнику розігріти олію
- Акуратно опустити відбивні в гарячу олію і смажити 4–5 хвилин або доти, доки паніровка не набуде насиченого золотистого кольору
- Готові відбивні викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру
- Нарізати прямокутними шматками шириною 1,5-2 см
- Подавати з капустяним салатом та соусом тонкацу.
Онігірі з тунцем
Інгредієнти:
- Рис для суші - 450 г
- Вода - 625 мл
- Велика сіль - за смаком
- Сухі водорості норі - 2 штуки
- Консервований тунець - 200 г
- Японський майонез - 50 г
- Соєвий соус - за смаком
Рецепт приготування:
- Добре промити рис холодною водою, доки вона не стане прозорою
- Потім залити холодною водою і залишити на 30 хвилин
- Після цього відкинути його на сито і залишити стікати протягом 15 хвилин Потім залити рис свіжою водою в каструлі з товстим дном, накрити кришкою і на середньому вогні довести до кипіння
- Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімального і варити 12-13 хвилин або доки рис повністю не вбере воду
- Каструлю з готовим рисом зняти з вогню та залишити під кришкою ще на 10 хвилин
- Потім перемішати його дерев'яною ложкою і дати трохи охолонути Продовжувати працювати потрібно із теплим рисом
- Для начинки розім'яти тунець виделкою та змішати його з майонезом
- Змочити руки водою, щоби до них не прилипав рис
- Потім розтерти руки з сіллю: вмочити три пальці в сільничку і розподілити цю сіль з обох рук
- Взяти в руку грудочку рису, зробити в його центрі заглиблення, покласти начинку (її має бути втричі менше, ніж рису), скласти рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно надати рису форму трикутника
- На готові онігірі приклеїти смужки норі
- Подавати із соєвим соусом.
Смачного!
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