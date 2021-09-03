Регулятор ЄС назвав побічні ефекти вакцин від коронавірусу Pfizer та Johnson&Johnson's
Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що розглядає випадки мультисистемного запального синдрому та тромбозу після щеплень вакцинами Pfizer та Johnson&Johnson's
Про це повідомляє The Guardian.
Так, Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що розглядає випадки мультисистемного запального синдрому. Відповідний побічний ефект зафіксували після щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.
У свою чергу, комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів вивчає випадки рідкісних тромбозів після використання препарату Johnson&Johnson's. Регулятор повідомив, що даний випадок відрізняється від рідкісного побічного ефекту, виявленого раніше.
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