Регулятор ЄС назвав побічні ефекти вакцин від коронавірусу Pfizer та Johnson&Johnson's

Про це повідомляє The Guardian.

Так, Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що розглядає випадки мультисистемного запального синдрому. Відповідний побічний ефект зафіксували після щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

У свою чергу, комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів вивчає випадки рідкісних тромбозів після використання препарату Johnson&Johnson's. Регулятор повідомив, що даний випадок відрізняється від рідкісного побічного ефекту, виявленого раніше.

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