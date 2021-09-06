Регулятор ЄС почав вивчати можливість щеплення третьою дозою COVID-вакцини Pfizer

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Компанія Pfizer надала дані про результати клінічних випробувань вакцинації, участь в яких приймає близько 300 людей.



Вони отримали третю дозу через півроку після другого щеплення.

"Результати цієї оцінки очікуються протягом наступних декількох тижнів, якщо не буде потрібна додаткова інформація", - заявили в регуляторі.



