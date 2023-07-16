Рекордна спека у Європі: Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст
У Європі спостерігається рекордно висока температура - Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст, синоптики попереджають, що спека триватиме і наступного тижня
Про це пише Euronews.
Рим також потрапив до "червоної" зони. Очікується, що в понеділок температура у місті досягне 40 градусів за Цельсієм і, можливо, підніметься вище у вівторок, побивши рекорд 2017 року в 40,5 градусів за Цельсієм. Це найвищий показник для столиці Італії.
DW повідомляє, що наразі встановлений європейський рекорд - 48 градусів за Цельсієм. Зафіксовані такі показники були на південних італійських островах Сицилія та Сардинія.
Уряд країни попередив місцевих уникати прямих сонячних променів з 11:00 до 18:00 і бути особливо обережними з людьми похилого віку та вразливими категоріями населення.
Синоптики порадили італійцям підготуватися до "найсильнішої спеки цього літа, а також однієї з найсильніших за весь час". Зазначається, що через сильну спеку навіть тварин у Римському зоопарку годують замороженою їжею для охолодження.
Високі температури наразі фіксують також у Греції та Іспанії. Фахівці попередили, що високі температури продовжаться і наступного тижня по всій Європі: в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Польщі.
Шведська екологічна активістка Грета Тунберг відреагувала на високу спеку та опублікувала фото у Twitter:
"Зараз ми б'ємо теплові рекорди по всьому світу. Минулого тижня ми пережили найспекотніші дні, які коли-небудь реєструвалися. Ми також відчуваємо рекордно високу температуру рівня моря та рекордно низький рівень льоду. Це надзвичайна ситуація. Це знак, який ви чекаєте?", - йдеться у повідомленні.
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