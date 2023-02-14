Рекордні контракти: Air India замовила 470 літаків Boeing і Airbus

Про це пише Bloomberg.

Air India придбає 250 літаків у європейського виробника (A320neo та A350) та 220 лайнерів у американської компанії (Boeing 737 Max, Boeing 787 та Boeing 777X). Airbus пообіцяла розпочати передачу A350 Індії до кінця 2023 року, оскільки перша партія із шести лайнерів вже майже готова. Адже будувалася для "Аерофлоту", який не зможе отримати її через санкції.

Про частину угоди щодо Airbus було оголошено на онлайн-брифінгу, в якому, зокрема, взяли участь прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Франції Емманюель Макрон, тоді як президент США Джо Байден оголосив про зобов’язання Boeing кількома годинами пізніше.

За словами Джо Байдена, замовлення Air India є третім за величиною замовленням Boeing за весь час у доларовому вираженні та другим за кількістю одиниць.

Airbus більше не публікує прейскурантні ціни, тоді як Boeing стверджував, що замовлення оцінюється в 34 мільярди доларів.

Угода допоможе Air India оновити парк літаків, поповнивши свої ряди паливноефективним флотом, який зможе протистояти місцевим конкурентам і потужним авіакомпаніям Перської затоки. Air India намагається повернути трафік від Emirates і Qatar Airways, які створили бізнес-модель, перевозячи індійців до США та Європи через свої величезні хаби в Дубаї та Досі.

Мегаугода Air India є частиною поштовху до розширення індійської авіаційної промисловості, сказав прем'єр Індії Моді на брифінгу. Країна також хоче бути центром для обслуговування та ремонту у регіоні.

Коментуючи угоду, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що замовлення Air India підтримує рішення Airbus минулого року інвестувати понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів у завод зі складання крил в Уельсі, а також створити 450 робочих місць. Це також підвищить зайнятість у Rolls Royce, яка виготовляє двигуни для моделі A350, яку замовлятиме Air India.