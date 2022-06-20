Про це йдеться на Facebook-сторінці УСБУ у Львівській області.

"В умовах військової агресії РФ діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Підставами для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів ОПЗЖ до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі; поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганди війни, насильства, — наголошують у Службі безпеки.

Представники ОПЗЖ фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику Росії, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, рішення про заборону ОПЗЖ ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова. Він розглядав звернення, підготовлене на підставі указу Президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Раніше суд заборонив роботу партій "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Наші", "Держава", "Блок Володимир Сальдо", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція" та "Партія Шарія".

Стежте за різними регіонами, новинами Львова, України та світу з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал