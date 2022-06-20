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Ретранслювали офіційну позицію країни-агресора. В СБУ розповіли, за що заборонили ОПЗЖ

20 червня, 2022 понедiлок
20:05
війна з Росією Заборона ОПЗЖ

Управління СБУ у Львівській області оприлюднило підстави для ухваленої судом заборони партії ОПЗЖ

Про це йдеться на Facebook-сторінці УСБУ у Львівській області.

"В умовах військової агресії РФ діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Підставами для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів ОПЗЖ до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі; поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганди війни, насильства, — наголошують у Службі безпеки.

Представники ОПЗЖ фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику Росії, — сказано у повідомленні.

  • Нагадаємо, рішення про заборону ОПЗЖ ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова. Він розглядав звернення, підготовлене на підставі указу Президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.
  • Раніше суд заборонив роботу партій "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Наші", "Держава", "Блок Володимир Сальдо", "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція" та "Партія Шарія".

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