Рецепт шоколадного торта "Прага" та швидкий варіант у мікрохвильовці

Чарівний смак та аромат шоколадного торта роблять його одним із найбільш популярних десертів у світі кулінарії. Цей торт завжди є цілющим заспокоєнням для любителів солодкого, він чудово відображає смак та аромат улюбленого всіма шоколаду.

У цій статті ми розберемо два рецепти шоколадних тортів, щоб ви могли відчути смакову розкіш, а також мали можливість приготувати швидкий варіант такого десерту.

Торт шоколадний «Прага»

Інгредієнти:

Шоколадний бісквіт на окропі:

борошно – 225 г

какао порошок несолодкий – 50 г

дрібка солі

розпушувач – 10 г

яйця курячі – 2 шт. (100-110 г)

цукор – 220 г

рослинна олія – 70 г

молоко – 125 г

ванільний екстракт - 2 ч. л.

кип’яток – 125 г

Для крему:

жовтки ~ 40 г

вода - 40 г

згущене молоко – 240 г

ванільний екстракт - ½ ч. л.

вершкове масло – 180 г

какао - 3 ст. л. (20 г)

Для просочення:

гаряча вода - 100 мл

абрикосовий джем - 30 г + близько 150 г джему для змащування коржів та поверхні торта

Для глазурі:

темний шоколад (50-55% какао) - 100 г

вершкове масло – 50-60 г

Шоколадний торт у домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування:

В ємність просіюємо через сито сухі інгредієнти - борошно, какао, сіль та розпушувач. В іншій ємності звиваємо яйця міксером, поступово додаючи цукор. Збиваємо не довго, як тільки маса побілішає додаємо рослинну олію, молоко, ванільний екстракт та продовжуємо збивати. Додаємо сухі інгредієнти, збиваємо на невеликій швидкості до однорідності. Заливаємо окріп та збиваємо ще пару хвилин, таким чином тісто ніби завариться, хоча його консистенція буде досить рідкою. Заливаємо тісто у круглу форму для випікання діаметром 18 см. Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку на 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Бісквіт має охолонути, тому залиште його на хвилин 20, а потім виймайте з форми. Бажано обернути харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину чи на ніч. Приготуємо крем. У каструлі з’єднуємо 2 жовтки, воду, згущене молоко, екстракт ванілі. Ставимо на вогонь трохи менший за середній та уварюємо до загущення, постійно помішуючи вінчиком (приблизно 5-7 хвилин). Крем переціджуємо через сито в ємність, накриваємо плівкою в контакт та залишаємо при кімнатній температурі. Масло кімнатної температури збиваємо з какао, щойно маса стане пишною, починаємо додавати по ложці заварної основи. Не зупиняючись збиваємо, маса має стати однорідною. Потім перекладаємо крем в кондитерський мішок. Готуємо просочування. Розводимо абрикосовий джем у гарячій воді, даємо охолонути. З бісквіту зрізаємо нерівну верхівку, її краще перемолоти в блендері (будемо нею прикрашати торт). Бісквіт розрізаємо на три рівні коржі. Збираємо торт. На рівну підкладку під торт кладемо ложку крему, а лише потім перший корж, щоб ніби приклеїти його до основи. Просочуємо корж, наносимо джем та розподіляємо шаром крем. Повторюємо ці дії ще раз: корж – просочення – джем – крем. Потім кладемо останній корж та просочуємо його. Рясно промащуємо торт джемом та накриваємо його спеціальною кришкою, аби він не став підсихати. Ставимо в холодильник на 30-60 хвилин. Для глазурі розтоплюємо на водяній бані шоколад з вершковим маслом. Торт виймаємо з холодильника і його краще перекласти на решітку для зручності. Покриваємо торт глазур’ю, просто наливаючи її зверху та розподіляємо лопаткою чи кулінарним шпателем. Швиденько, поки глазур не застигла, покриваємо краї торту крихтою, яку ми зробили з бісквіту. Залишаємо торт на 1-2 години, щоб все добре просочилося та можна куштувати.

Фото: Freepik

Шоколадний торт. Простий рецепт у мікрохвильовці

Інгредієнти:

Для тіста:

курячі яйця – 2 шт.

дрібка солі

цукор - 6 ст. л.

молоко - 6 ст. л.

борошно - 5 ст. л. (з гіркою)

какао - 1 ст. л. (з гіркою)

розпушувач - 10 г

рослинна олія – 2 ст. л.

Для крему:

сметана (20% жирності і більше) – 400 г

цукрова пудра - 2-3 ст. л.

ванільний цукор - 1 ч. л.

шоколад – 50 г

банан - 1-2 шт.

Покроковий рецепт приготування:

Вінчиком збиваємо яйця з сіллю пару хвилин. Додаємо цукор, молоко та перемішуємо. До маси просіємо борошно, какао, розпушувач, потім додаємо олію та все добре перемішуємо. Форму, що підходить для мікрохвильової печі змащуємо рослинною олією та виливаємо наше тісто. При потужності 800 Вт, час приготування у мікрохвильовці близько 6 хвилин. Одразу після випікання не виймайте його з мікрохвильовки, дайте коржу постояти ще 10 хвилин. Готуємо крем. Змішуємо сметану з цукровою пудрою та ванільним цукром. Нарізаємо банан кружечками. Бісквіт розрізаємо на 2 частини. Перший корж змащуємо кремом, викладаємо банан. Накриваємо другим коржем та покриваємо весь торт кремом. Прикрашаємо натертим шоколадом.

Смачного!

Фото: YouTube