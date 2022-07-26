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Рецепти на антибіотики дозволили виписувати середньому медичному персоналу в селах

26 липня, 2022 вiвторок
17:09
Здоров'я медичні засоби

Міністерство охорони здоров'я дозволило виписувати рецепти на антибіотики середньому медичному персоналу в селах. Досі фельдшер міг лише продовжити рецепт лікаря, а медсестри й акушерки взагалі не мали такого права

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Нововведення діятиме до кінця перехідного періоду, тобто щонайменше до 31 грудня 2022 року. Це дозволить розв'язати проблему, коли через нестачу лікарів в сільській місцевості пацієнт міг залишитися без необхідних йому ліків. Однак така опція не поширюватиметься на населені пункти, де немає проблем із доступом до лікаря.

Електронні рецепти на антибактеріальні препарати також звично виписуватимуть лікарі – не тільки сімейні, а й будь-якої спеціальності (зокрема стоматологи) за місцем перебування пацієнта в закладах як комунальної, так і приватної форми власності. 

Рецепт може бути й паперовим, якщо:

  • медичний заклад ще не під'єднався до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ);
  • за відсутності електроживлення;
  • медик виписує рецепт на екстемпоральні ліки (ті, які виготовляються на базі аптеки) або ті, які наразі відпускаються на пільгових умовах, тобто за кошти місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я анонсувало, що з 1 серпня антибіотики в українських аптеках відпускатимуть виключно за призначенням лікаря з використанням нового цифрового інструмента – електронного рецепта. Зміни торкнуться й відпуску антибактеріальних мазей. Так є в усьому цивілізованому світі. Контроль за відпуском рецептурних лікарських засобів – одне з "домашніх завдань" України перед вступом в ЄС. 

Марія Карчевич зазначила, що 64% опитаних українців помилково вважають, начебто антибіотиками можна лікувати застуду або інші вірусні інфекції. Через неконтрольований прийом цих ліків може розвинутися антибіотикорезистентність, визнана ВООЗ однією з 10 глобальних загроз людству, і надалі при серйозних захворювань, коли антибіотики справді будуть потрібні, такий пацієнт може не відреагувати на запропоноване лікування. 

Допоки діятиме перехідний період, пацієнтам видаватимуть також інформаційну довідку, де буде зазначена інформація про призначення, лікаря, який його зробив, і діючу речовину. "Якщо аптека ще не підключена до ЕСОЗ, не зможе реалізувати електронний рецепт", – пояснила рішення МОЗ Марія Карчевич. Вона додала, що в липні зріс продаж антибактеріальних препаратів, однак "це не вітаміни і їх не треба купувати про запас".

Наразі антибіотики не підлягатимуть реімбурсації за програмою "Доступні ліки", але таку можливість мають розглянути наступного року.

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