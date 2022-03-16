Рейтингове агентство Fitch визнає дефолтом виплати РФ по доларових боргах в рублях

Про це пише Reuters.



"Оплата в місцевій валюті російських купонів єврооблігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться у повідомленні.



У разі виплати в рублях рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".



Купонні виплати по російським бондам мають бути здійснені в доларах до кінця 30-денного пільгового періоду, нагадали в агентстві. Інакше довгостроковий рейтинг дефолту РФ в іноземній валюті буде знижений до позначки "RD" (обмежений дефолт).



Нагадаємо, санкції, які країни Заходу вводять проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресорки - зовнішній борг РФ і її компаній досягає приблизно $150 млрд, і вже сьогодні, 16 березня, за ним може бути оголошений дефолт.