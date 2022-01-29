Режисерка стрічки "Клондайк" Марина Ер Горбач отримала нагороду "Санденсу" за найкращу режисуру
Українська режисерка Марина Ер Горбач отримала нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу міжнародної програми World Cinema Dramatic Competition, яка збирає найкраще світове кіно
"Хвилююче кіно, ретельно оформлене, вишукано побудоване і прекрасно виконане. Це фільм про вибір, який ми робимо у часи, коли світ розриває на шматки" – так фестивальне журі "Санденсу" відзначило режисуру стрічки "Клондайк", що розповідає про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Переможців конкурсних програм оголосили 28 січня, онлайн-покази "Санденсу" триватимуть до 30 січня.
Фільм зображує історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси").
"Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їх стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України" – коментує Марина Ер Горбач.
"Попри те, що я бачив фільм на всіх етапах постпродакшену вже безліч разів, сидячи в залі з групою перед Q&A "Санденсу" з першими глядачами фільму, я пригадував його так, наче бачив вперше. І озирнувшись в якийсь момент в зал на команду, яка так само брала участь у зйомці кожного кадру і не раз читала сценарій, я побачив, що вони теж повністю розчинилися в моменті. Я зрозумів, що фільм не може залишити байдужим, не тільки тих хто бачить його вперше, але і тих, хто вже знає цю історію напам'ять" – оператор і співпродюсер "Клондайку" Слава Булаковський.
Одним з партнерів світової прем'єри "Клондайку" на головному незалежному кінофестивалі у США виступила громадська організація Razom for Ukraine.
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