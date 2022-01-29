Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Режисерка стрічки "Клондайк" Марина Ер Горбач отримала нагороду "Санденсу" за найкращу режисуру

Режисерка стрічки "Клондайк" Марина Ер Горбач отримала нагороду "Санденсу" за найкращу режисуру

29 січня, 2022 субота
11:44
Культура

Українська режисерка Марина Ер Горбач отримала нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу міжнародної програми World Cinema Dramatic Competition, яка збирає найкраще світове кіно

"Хвилююче кіно, ретельно оформлене, вишукано побудоване і прекрасно виконане. Це фільм про вибір, який ми робимо у часи, коли світ розриває на шматки" – так фестивальне журі "Санденсу" відзначило режисуру стрічки "Клондайк", що розповідає про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Переможців конкурсних програм оголосили 28 січня, онлайн-покази "Санденсу" триватимуть до 30 січня. 

Фільм зображує історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси").

"Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їх стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України" – коментує Марина Ер Горбач. 

"Попри те, що я бачив фільм на всіх етапах постпродакшену вже безліч разів, сидячи в залі з групою перед Q&A "Санденсу" з першими глядачами фільму, я пригадував його так, наче бачив вперше. І озирнувшись в якийсь момент в зал на команду, яка так само брала участь у зйомці кожного кадру і не раз читала сценарій, я побачив, що вони теж повністю розчинилися в моменті. Я зрозумів, що фільм не може залишити байдужим, не тільки тих хто бачить його вперше, але і тих, хто вже знає цю історію напам'ять" – оператор і співпродюсер "Клондайку" Слава Булаковський.

Одним з партнерів світової прем'єри "Клондайку" на головному незалежному кінофестивалі у США виступила громадська організація Razom for Ukraine. 

Кіно
Читайте також:
Лубінець
27 січня, 2022 четвер
"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець
Андрій Шевченко
27 січня, 2022 четвер
Шевченко вирішив прибрати головну перепону, яка заважає йому очолити збірну Польщі
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 січня
11:31
Євгеній Лавренчук
Інтерпол визнав, що Росія переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами
10:46
Павло Латушко
Силовики Лукашенка "узялися" за доньку опозиціонера Латушка
10:30
Пожежа у Куп'янську забрала життя чоловіка і жінки
10:15
Перед приїздом Путіна на цвинтарі у Петербурзі дезінфіковували кучугури снігу, - ЗМІ
10:13
Сергій Кривонос
"Зараз сили тероборони мають не ремонти робити, а тренуватися", – генерал Кривонос
10:00
Сьогодні Україна вшановує звитяжний чин добровольців на станції Крути
09:30
В окупованій Євпаторії розсипається курортна поліклініка. Фотофакт
09:10
Львів та Київ з прилеглими областями. Де найшвидше прогресує пандемія
08:50
Депутат від ОПЗЖ "прикрасив" свою сторінку на Facebook прапором Росії
08:23
Такого ще не було. В Україні за добу - 37 тис. нових заражених COVID-19
08:00
Дистанційне навчання
Старшокласників Вінниці перевели на "дистанційку"
07:22
Джо Байден
Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"
2022, п'ятниця
28 січня
23:36
Суд відправив у СІЗО нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі
23:16
Зеленський Макрон
"Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном
22:48
Зеленський
"Заклик інноваційних підприємців відстояти суверенітет України дуже важливий": Зеленський подякував Річарду Бренсону за підтримку
22:46
гроші
Російські банки втратили приблизно $2,5 млрд на тлі можливого нового нападу на Україну
22:33
Світлана Тихановська
Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 2022
22:09
російські війська
РФ направила до кордону з Україною запаси крові на тлі можливого вторгнення, - Reuters
21:49
Давид Арахамія
"Якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність": Арахамія відреагував на затримання під час отримання хабаря нардепа-"слуги" Кузьміних
21:44
Пентагон
США підвищили готовність військ, щоб у разі посилення агресії РФ допомогти союзникам НАТО, - Пентагон
21:28
Денис Казанський
"Перекручена інформація": член ТКГ Казанський прокоментував інсайд ЗМІ щодо можливих прямих перемовин України з терористами "Л/ДНР"
21:25
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
21:21
Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць Рябчук визнав провину у суді
20:58
Володимир Вірчіс
Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
20:55
Ексклюзив
Перші пуски британських NLAW на українському полігоні
Перші пуски британських NLAW на українському полігоні: як це було. Відео
20:49
Душан Влаховіч
"Ювентус" оголосив про трансфер сербського бомбардира, який повинен врятувати їх від провального сезону
20:46
Кріс Браун
Американського співака Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні та подали до суду з позовом у $20 млн
20:43
Ексклюзив
"Суспільство хоче більшої комунікації": нардепка Констанкевич вважає, що влада має доносити більше інформації на тлі можливого вторгнення РФ
20:20
Італія
Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України до 15 березня
20:10
"Четверта пташка": в Україну доставили 81 тонну американських боєприпасів
20:05
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
19:46
Російські прикордонники затримали двох українських рибалок в акваторії Чорного моря, - Денісова
19:45
Рахім Стерлінг
Поговорили і передумали: "Барселона" відмовилась від трансферу одного з найдорожчих футболістів "Ман Сіті"
19:27
Бубакар Траоре
"Металіст" оголосив про трансфер захисника за 350 тис. євро
19:26
Єнс Столтенберг
Допомога в обороні України, ціна наступу для РФ та нарощування сил на Східному фланзі: Столтенберг назвав основні пункти відповідей НАТО на "гарантії безпеки" РФ
18:57
В Україні оголосили про початок конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КС
18:51
Зеленський
"Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб на лижах покатався?": Зеленський відкинув пропозицію Лаврова про зустріч та закликав домовлятися
18:34
НБУ: український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через механізм вуглецевого коригування імпорту ЄС
18:32
Детективи НАБУ на хабарі затримали народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних
18:32
Додо
"Шахтар" і "Маріуполь" зіграли внічию матч на зборах у Туреччині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV