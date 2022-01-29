Режисерка стрічки "Клондайк" Марина Ер Горбач отримала нагороду "Санденсу" за найкращу режисуру

"Хвилююче кіно, ретельно оформлене, вишукано побудоване і прекрасно виконане. Це фільм про вибір, який ми робимо у часи, коли світ розриває на шматки" – так фестивальне журі "Санденсу" відзначило режисуру стрічки "Клондайк", що розповідає про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Переможців конкурсних програм оголосили 28 січня, онлайн-покази "Санденсу" триватимуть до 30 січня.

Фільм зображує історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси").



"Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їх стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України" – коментує Марина Ер Горбач.

"Попри те, що я бачив фільм на всіх етапах постпродакшену вже безліч разів, сидячи в залі з групою перед Q&A "Санденсу" з першими глядачами фільму, я пригадував його так, наче бачив вперше. І озирнувшись в якийсь момент в зал на команду, яка так само брала участь у зйомці кожного кадру і не раз читала сценарій, я побачив, що вони теж повністю розчинилися в моменті. Я зрозумів, що фільм не може залишити байдужим, не тільки тих хто бачить його вперше, але і тих, хто вже знає цю історію напам'ять" – оператор і співпродюсер "Клондайку" Слава Булаковський.

Одним з партнерів світової прем'єри "Клондайку" на головному незалежному кінофестивалі у США виступила громадська організація Razom for Ukraine.