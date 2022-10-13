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"Результат на табло": Порошенко закликав викинути Росію з ООН

13 жовтня, 2022 четвер
10:04
Суспільство Петро Порошенко

Петро Порошенко привітав резолюцію Одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України й закликав виключити Росію з ООН

Про це Порошенко написав у facebook

"Результат, як кажуть, на табло. Росія продовжує втрачати, Україна продовжує набувати. І міжнародну вагу, і підтримку. Жодна спроба незаконного загарбання Росією нашої території не спрацює. Більшість світу цього не сприйме ані сьогодні, ані завтра, ніколи", – зазначив він.

Цим голосуванням Росію відправлено в нокдаун. Тепер ЗСУ за допомогою партнерів України відправить її в нокаут, переконаний п’ятий президент.

"Глибока вдячність за це українській професійній дипломатії та Збройним Силам України", - написав він.

"Нам довіряє та підтримує, у нас вірить весь світ. На часі – вигнання Росії з ООН, як це колись вже сталося з СРСР та Лігою Націй. Той, хто порушує засадничі принципи мирного співіснування, має зазнати виправданого покарання", – наголошує Порошенко. 

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Росія
ООН
Петро Порошенко
війна з Росією
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