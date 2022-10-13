"Результат на табло": Порошенко закликав викинути Росію з ООН
Петро Порошенко привітав резолюцію Одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України й закликав виключити Росію з ООН
Про це Порошенко написав у facebook.
"Результат, як кажуть, на табло. Росія продовжує втрачати, Україна продовжує набувати. І міжнародну вагу, і підтримку. Жодна спроба незаконного загарбання Росією нашої території не спрацює. Більшість світу цього не сприйме ані сьогодні, ані завтра, ніколи", – зазначив він.
Цим голосуванням Росію відправлено в нокдаун. Тепер ЗСУ за допомогою партнерів України відправить її в нокаут, переконаний п’ятий президент.
"Глибока вдячність за це українській професійній дипломатії та Збройним Силам України", - написав він.
"Нам довіряє та підтримує, у нас вірить весь світ. На часі – вигнання Росії з ООН, як це колись вже сталося з СРСР та Лігою Націй. Той, хто порушує засадничі принципи мирного співіснування, має зазнати виправданого покарання", – наголошує Порошенко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.12
Купівля 40.12Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе