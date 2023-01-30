РФ бреше про масову мобілізацію до ЗСУ на звільнених територіях, імовірно, готуючись мобілізувати людей в окупації, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
Росія поширює фейк про масову мобілізацію до української армії на звільнених територіях, щоб приготувати людей до нової примусової мобілізації
Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в етері Еспресо.
"У росіян нова пропагандистська теза, що начебто на деокупованих територіях українська влада всіх гребе в армію. З'явилась така теза, що потрібно всіх призивати чоловіків, щоб вони не потрапили до лав злих українців. Є така думка, що так готують людей до нової хвилі примусової мобілізації. Це одна із причин, чому вони тримають людей в заручниках. На жаль, точно цифри примусово мобілізованих немає. Вони змушують людей, створюють батальйони. У людей жодної своєї волі на окупованій території немає", - розповіла вона.
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