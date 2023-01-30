Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в етері Еспресо.

"У росіян нова пропагандистська теза, що начебто на деокупованих територіях українська влада всіх гребе в армію. З'явилась така теза, що потрібно всіх призивати чоловіків, щоб вони не потрапили до лав злих українців. Є така думка, що так готують людей до нової хвилі примусової мобілізації. Це одна із причин, чому вони тримають людей в заручниках. На жаль, точно цифри примусово мобілізованих немає. Вони змушують людей, створюють батальйони. У людей жодної своєї волі на окупованій території немає", - розповіла вона.