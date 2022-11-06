Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

"У росіян будуть серйозні проблеми на Півдні після того, як вони залишать правобережну частину Херсонщини. Вони зараз формують на Лівобережжі декілька ліній оборони для того, щоб саме нівелювати можливості ЗСУ по форсуванню Дніпра", - сказав він.

На його погляд, ЗСУ цього не робитимуть.

"Звільнення Півдня буде відбуватися через Запорізьку область. Росіяни розглядають сценарій з форсуванням і не можуть зменшити свою присутність на лівому березі. Якщо не буде цих ліній оборони, то на 100% ЗСУ зможуть форсувати Дніпро. Пікантність ситуації в тому, що Лівобережжя Херсонщини - ще більш відкрита площа, ніж Правобережжя. Їх позиції, як на долоні. На мою думку, найцікавіше щодо звільнення Півдня буде відбуватися у Запорізькій області", - підсумував експерт.