Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Острови Гернсі та Мен включені до переліку недружніх, оскільки підтримали санкції Великої Британії проти Росії у відповідь на повномасштабне військове вторгнення в Україну. Багамські острови – за те, що запровадили заборону на будь-які операції з центробанком Росії, російським мінфіном та низкою кредитних організацій РФ.

Багами і Гернсі та Мен відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній.

Багамські острови – співдружність з близько 300 островів між Карибським морем та узбережжям Флориди. Це незалежна держава, проте її офіційно очолює королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор.

Острів Мен в Ірландському морі та острів Гернсі у протоці Ла-Манш формально не належать до територій Великої Британії, але є коронними володіннями британського монарха.

Раніше до переліку недружніх до Росії країн та територій були включені Україна, США та Канада, держави Євросоюзу, Велик Британія, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Північна Македонія, Японія, Південна Корея, Австралія, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур і Тайвань.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb