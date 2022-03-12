РФ може продовжити агресію нападом на одну з країн НАТО, - Боррель

Про це він сказав в інтерв'ю СNN Turk.



"Ніхто не має виправдовувати Путіна. Тому що він може розширити свою військову діяльність. Це може бути агресія проти однієї з країн НАТО або якоїсь іншої країни", - вважає Боррель.

Він вважає, що ЄС має обмежити можливост Росії через те, що Путін може продовжити агресію.

"Ми маємо ізолювати Росію від міжнародної спільноти, ми маємо підтримувати Україну", - зазначив він.