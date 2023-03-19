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РФ направляє підсилення під Вугледар, а ЗСУ відбили 83 російських атаки на 5 напрямках

19 березня, 2023 неділя
06:41
війна з Росією ЗСУ

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, російське керівництво направить підсилення під Вугледар, а за добу захисники відбили 83 атаки РФ на 5 напрямках

Про це мовиться на сторінці Генштабу у фейсбуці.

24 березня РФ готує відправлення підсилення для окупантів під Вугледаром: 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу "Шторм".

"У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Упродовж доби ЗСУ відбили 83 атаки на 5 напрямках та 17 разів уразили райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Основні зусилля Росія зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей тривають наступальні дії РФ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

"Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас було збито БПЛА "Шахед-136", а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника", - ствердили в Генштабі.

Російська армія завдала по Україні 11 ракетних та 16 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Запоріжжя

"Минулої доби Російська Федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни", - наголосили військові.

18 березня завдав 11 ракетних ударів, 4 з них - по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також фахівці зафіксували 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається незмінною.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине - Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів.

Під російським вогнем, зокрема, —  Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівка.

російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
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