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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ нарощує темпи наступу та веде обстріли на всіх напрямках, над Затокою ворог провів повітряну розвідку, - Генштаб ЗСУ

РФ нарощує темпи наступу та веде обстріли на всіх напрямках, над Затокою ворог провів повітряну розвідку, - Генштаб ЗСУ

30 квітня, 2022 субота
07:33
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Станом на 30 квітня російські окупанти нарощують темпи проведення наступальної операції та виявляють найбільшу активність на Слобожанському та Донецькому напрямках

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у facebook

У зведенні станом на 6:00 30 квітня зазначається, що противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні та намагається встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та отримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом. 

Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено.

Армія РФ намагається забезпечити утримання резервів Збройних Сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони. 

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку, де вони намагаються провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. 

Аби посилити угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. 

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони. 

На Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець. 

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного, противник здійснює інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі Затоки на Одещині. 

За попередню добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одну крилату ракету та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку. 

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Харківська область
Луганська область
Донецька область
ЗСУ
наступ
російська агресія
окупанти
Генштаб
Затока
Генштаб ЗСУ
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