РФ не має достатньо сил на класичну десантну операцію в районі Одеси, - редактор Black Sea News Клименко

Про це Клименко сказав у ефірі Еспресо.TV.



"Загроза з моря існує з початку лютого, коли 8 і 9 лютого зайшли 60 кораблів додатково до тих 7, які є в Чорноморському флоті. Це 3 десантні кораблі Балтійського і 3 десантні кораблі Північного флотів РФ. З того часу одне угруповання, до 3 кораблів, знаходиться в Азовському морі, а решта - в Чорному. Весь цей час вони переміщуються Чорним морем, ще до початку широкомасштабної війни", - сказав Клименко.



Головред Black Sea News додав, що російські десантні кораблі також запливали у Каркіницьку затоку, де демонстрували загрозу поблизу Скадовська.



"На думку моїх колег військових експертів, колишніх досвідчених моряків, і я теж її поділяю, в Російської Федерації зараз немає достатньо сил, аби реалізувати в районі Одеси класичну десантну операцію. Для такої операції потрібно майже добу мати абсолютну перевагу в повітрі, за цей час необхідно артилерією та ракетами винищити всі ті засоби спротиву, які є на березі. Аби дійти до берега, десанту мало. Його потрібно постачати, перекидати додаткові війська. У них на борту може знаходитися 1-1,5 бригади морської піхоти - 2-2,5 тис. десантників. Це мало", - сказав Клименко.



На думку експерта, коли Туреччина перекрила для кораблів РФ турецькі протоки, вона не пустила 4 кораблі вогневої підтримки. Тому в Росії зараз не вистачає сил для забезпечення належної в таких операціях вогневої підтримки десанту.

Нагадаємо, у селі Піски Новоодеського району Миколаївської області окупанти розстріляли ветеранів АТО та пограбували місцевих жителів.