РФ не зможе забезпечити Крим електрикою із Запорізької АЕС, - очільник Укренерго

Про це він заявив під час брифінгу, передає УНІАН.

"Приєднання чогось до Криму, зокрема ЗАЕС, - це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів в космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається "ЗАЕС - Крим", тобто вони не зв'язані безпосередньо мережевою інфраструктурою. Видати щось в Крим із ЗАЕС технічно неможливо", - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що такі ймовірні плани росіян, абсолютно нездійсненні.

Виконувач обов'язків голови Енергоатому Петро Котін розповів, що російські окупанти, які захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, оголосили об'єкт власністю Росатому