РФ обстріляла Антонівку на Херсонщині: дві людини поранено

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Вказано, що ворог атакував Антонівку після обіду. Поранень зазнали 62-річний чоловік та 61-річна жінка.

"Їх доставили до медзакладу з вибуховими травмами. Лікарі проводять обстеження і надають допомогу потерпілим", - зазначили в ОВА.