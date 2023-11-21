РФ обстріляла Антонівку на Херсонщині: дві людини поранено
Російська окупаційна армія у вівторок, 21 листопада, вдарила по селищу Антонівка Херсонської області, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Вказано, що ворог атакував Антонівку після обіду. Поранень зазнали 62-річний чоловік та 61-річна жінка.
"Їх доставили до медзакладу з вибуховими травмами. Лікарі проводять обстеження і надають допомогу потерпілим", - зазначили в ОВА.
- Уранці 21 листопада російські війська атакували селище Козача Лопань Харківської області, унаслідок чого загинув цивільний чоловік.
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