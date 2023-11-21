Росіяни зранку обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: є загиблий

Українцям слід відновити бажання воювати, як на початку широкомасштабного вторгнення, - генерал Маломуж

Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР і зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников