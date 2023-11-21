Росіяни зранку обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: є загиблий
Уранці вівторка, 21 листопада, російські війська атакували селище Козача Лопань Харківської області, унаслідок чого загинув цивільний чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що обстріл селища стався близько 06:00.
За уточненими даними, росіяни пошкодили приватний житловий будинок, там сталася пожежа.
Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка.
- Уночі 21 листопада Росія атакувала "шахедами" західні регіони, на Хмельниччині працювала ППО. Також росіяни ракетами обстріляли лікарню і шахту на Донеччині, унаслідок чого є загиблий та поранені.
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