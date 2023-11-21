Масована повітряна атака РФ на Україну: ворожі дрони залетіли з півдня та півночі й прямують на захід
З вечора 20 листопада Росія почала чергову масовану повітряну атаку на Україну – ворожі дрони залетіли з півдня та півночі і прямують на захід
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака з півдня
О 20:12 почалася атака "шахедів" з півдня.
"Загроза застосування ворожих ударні БПЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Також "шахеди" прямували з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом вони рухались у північно-західному напрямку – на Вінничину і далі на Хмельниччину.
"Інша група з півночі Миколаївщини рухається уздовж кордону з Кіровоградщиною північно-західним курсом", - інформують у ПС ЗСУ.
О 22:14 стало відомо, що чергова група ворожих дронів з Херсонщини залітають на Миколаївщину.
О 21:12 оголошена ракетна небезпека у напрямку Дніпра.
Атака з півночі
О 20:39 ворожі дрони перетнули кордон України на півдні Харківщини і рухались на північ. Також група "шахедів" рухалася уздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини та Сумщинни.
"На Полтавщині ударні БпЛА наближаються до Миргорода зі сходу", - інформують у ПС ЗСУ.
Ще одна група "шахедів" із Сумської області летіли у напрямку Чернігівщини. Також під загрозою опинилась Черкащина. Згодом ворожі дрони попрямували на Київщину. В далі – на Вінничину та Житомирщину.
"Ворожі дрони на півночі Житомирщини, рухаються у напрямку Рівненщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 00:30.
Під ударом захід України
Близько 23:30 ворожі дрони увійшли у повітряний простір Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Після півночі - долетіли до Рівненщини.
О 01:13 у ПС ЗСУ повідомили, що "шахеди" з Рівненщини прямують далі на захід:
"Загроза застосування ворожих ударних БПЛА для Волині".
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