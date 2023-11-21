Масована повітряна атака РФ на Україну: ворожі дрони залетіли з півдня та півночі й прямують на захід

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака з півдня

О 20:12 почалася атака "шахедів" з півдня.

"Загроза застосування ворожих ударні БПЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Також "шахеди" прямували з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом вони рухались у північно-західному напрямку – на Вінничину і далі на Хмельниччину.

"Інша група з півночі Миколаївщини рухається уздовж кордону з Кіровоградщиною північно-західним курсом", - інформують у ПС ЗСУ.

О 22:14 стало відомо, що чергова група ворожих дронів з Херсонщини залітають на Миколаївщину.

О 21:12 оголошена ракетна небезпека у напрямку Дніпра.

Атака з півночі

О 20:39 ворожі дрони перетнули кордон України на півдні Харківщини і рухались на північ. Також група "шахедів" рухалася уздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини та Сумщинни.

"На Полтавщині ударні БпЛА наближаються до Миргорода зі сходу", - інформують у ПС ЗСУ.

Ще одна група "шахедів" із Сумської області летіли у напрямку Чернігівщини. Також під загрозою опинилась Черкащина. Згодом ворожі дрони попрямували на Київщину. В далі – на Вінничину та Житомирщину.

"Ворожі дрони на півночі Житомирщини, рухаються у напрямку Рівненщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 00:30.

Під ударом захід України

Близько 23:30 ворожі дрони увійшли у повітряний простір Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Після півночі - долетіли до Рівненщини.

О 01:13 у ПС ЗСУ повідомили, що "шахеди" з Рівненщини прямують далі на захід:

"Загроза застосування ворожих ударних БПЛА для Волині".