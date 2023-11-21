Сили ППО збили 9 "шахедів" та ракету
Вночі 21 листопада українська протиповітряна оборона збила 9 з 10 ударних безпілотників типу Shahed та одну крилату ракету "Іскандер-К"
Про це повідомили Повітряні Сили.
Вночі російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 10 ударними БПЛА типу Shahed. Також противник випустив 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету "Іскандер-К" з району Джанкоя в окупованому Криму.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників Shahed-131/136 та одну крилату ракету "Іскандер-К". Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи", - йдеться у повідомленні.
- Вночі ворожі дрони залетіли з півдня та півночі і вдарили на захід, на Хмельниччині працювала ППО.
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