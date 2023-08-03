РФ обстрілює Україну ракетами, які отримала від Києва за газові борги, - "Схеми"
Росія б'є по Україні ракетами X-55, які отримала від Києва в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ у 1999 році
Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".
Журналісти отримали у розпорядження текст угоди і список номерів переданих ракет і співставили з номерами Х-55, які армія РФ почала використовувати проти України під час повномасштабного вторгнення.
"Схеми" виявили щонайменше 10 ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах – частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки.
Йдеться про угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року. За нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 млн грн.
Три ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області виявилися у списку переданих Москві у 1999-му році.
Ще одна Х-55 наприкінці 2022-го року влучила у багатоповерхівку в столиці, внаслідок чого загинула жінка. А ще одна ракета влучила в будинок на Київщині, від обстрілу постраждала дитина.
Ще кілька ракет "Схеми" ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.
- У листопаді 2022 року британська розвідка повідомила, що Росія використовує проти України ракети X-55, які призначені для доставки ядерних боєголовок.
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