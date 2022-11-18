Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"На тлі терористичної тактики випливає на порядок денний завдання захисту критичної інфраструктури. Я саме з цим пов'язую передачу систем ППО короткого і середнього радіуса дій. На тлі дуже критичної залежності мирного населення від роботи цих об'єктів - вони, які ніколи не захищались - тепер будуть братися під посилену охорону. Ніхто не міг подумати, що у XXI столітті подібні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення будуть під ударами країни, яка має такі великі спроможності", - зазначив експерт.

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На думку Рябих, реакція міжнародної спільноти не є "такою дієвою, як би хотілось".

"Мені здається, що цей сигнал з ракетою Х-55 повинен дуже серйозно та ретельно розглядатися, тому що ця ракета може нести на собі боєголовку у 350 кілотонн. Це дуже потужний натяк отієї істоти, яка засіла в Кремлі", - підсумував він.