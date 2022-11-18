Про це інформує українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки Defense Express.

Учора, 17 листопада протиповітряна оборона Києва збила щонайменше дві крилаті ракети. Одна із них типу Х-55, в якій не було бойової частини. Замість неї там "прикручений" блок, який виступає імітатором ядерної бойової частини: "Для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні".

У Відомстві пояснюють, що зазвичай Росія застосовувала для ударів ракети типу Х-555 – це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку.

Саме Х-55 – радянська ракета, яка початково розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка).

Така заміна може мати декілька пояснень: "Залучені для підготовки та виконання чергового удару військові РФ просто "взяли під козирьок" вказівку "зверху" забезпечити 17 листопада масованість застосування крилатих ракет. Тому в хід у них пішла й Х-55 з імітатором ядерної БЧ. Але навіть такий варіант уже свідчить, що запас крилатих ракет у РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля. Раз у хід пішли КР із "ядерного арсеналу".

Відомство пише, що ще одним можливим поясненням буде те, що росіяни навмисне використали Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони.

"Такий варіант ще більш яскраво свідчить, що ракетний запас РФ вичерпується. Бо ще на початку війни росіяни для "перевантаження" нашої ППО використовували "розхідний матеріал" - наприклад, радянські безпілотники Ту-243. А не дефіцитні ракети для доставлення ядерної зброї", – пише видання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb